Vermaelen: "Onze ambitie reikt verder dan halve finales"

Thomas Vermaelen heeft zijn blik al volledig gericht op de halve finale van het WK tegen Frankrijk, dinsdag in Sint-Petersburg. "We staan nu in de halve finales en willen die winnen, als we verliezen is het sowieso een teleurstelling", vertelde de 32-jarige verdediger van Barcelona.

"We waren heel blij met de zege tegen Brazilië, maar onze focus ligt alweer op het duel tegen Frankrijk", zei Vermaelen. "De Fransen zijn organisatorisch heel sterk en hebben veel talent. Het wordt misschien wel een moeilijkere wedstrijd dan tegen Brazilië."

De Belgen maakten vrijdag indruk door topfavoriet Brazilië uit te schakelen in de kwartfinales. Zorgt die zege voor een verandering in het hoofd van de Duivels? "We hebben een tegenstander van allure uitgeschakeld op een groot toernooi, dat is inderdaad veranderd. We hebben als ploeg de ervaringen van de voorbije jaren meegenomen, en verschillende spelers hebben een belangrijke ontwikkeling doorgemaakt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan Eden Hazard en Kevin De Bruyne die belangrijk zijn bij hun club. Onze ambitie reikt verder dan de halve finales, maar het wordt een moeilijke wedstrijd."