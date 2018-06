Vermaelen en Kompany maandag niet op het veld

Bondscoach Roberto Martinez gaf vandaag, twee dagen voor het eerste WK-duel van de Duivels tegen Panama, een update over de blessures van verdedigers Vincent Kompany en Thomas Vermaelen. "Vermaelen is niet fit voor Panama. Hij is in Moskou achtergebleven, maar zou de laatste twee groepswedstrijden moeten kunnen spelen. Op Kompany hopen we te kunnen rekenen vanaf het derde groepsduel."

De Duivels zagen deze morgen reserve Laurent Ciman terug naar België vertrekken. Maar Martinez benadrukte dat er nog tot morgenavond kan gewisseld worden. "We wachten nog steeds tot zondag", legde de bondscoach uit. "Hij moet zich nog een dag beschikbaar houden. Hij is er ook klaar voor, heeft een belangrijke rol gespeeld in de kwalificaties. Maar hij is niet meegegaan naar Sotsji, omdat het toch maar een overbodige vlucht zou zijn in geval er niets meer verandert."

Martinez gaf verder een update over de blessures van Thomas Vermaelen en Vincent Kompany. "We zijn vrij zeker de toestand van Vermaelen en Kompany goed te kunnen inschatten. De blessure van Thomas evalueert goed. We hopen hem klaar te stomen voor de laatste twee groepswedstrijden, zoals we van in het begin van de voorbereiding hadden voorzien. Maar hij is in Moskou gebleven. Ik wou niet dat hij onnodig zou reizen."

"Voor Vincent wachten we nog tot morgen met de definitieve beslissing", zei hij verder nog. "Maar ook hij maakt progressie. We hopen hem de derde wedstrijd te kunnen gebruiken. Hun ervaring is erg belangrijk voor dit team. Zelfs als ze niet spelen. Daarom is Vincent ook meegereisd naar Sotsji."