Frank Vercauteren is prima aan zijn nieuw avontuur bij Anderlecht begonnen. STVV werd met 4-1-cijfers huiswaarts gestuurd, Nacer Chadli was met twee goals en een assist de absolute uitblinker. Paars-wit klimt zo weer wat op in de stand, het staat nu met 12 op 33 op een elfde plek. Opvallend: het was exact één jaar geleden dat paars-wit nog eens vier keer kon scoren. Op 21 oktober 2018 werd het 4-2 tegen Cercle Brugge.