Vercauteren gaat weg bij Cercle

Frank Vercauteren zal volgend seizoen niet de trainer zijn van Cercle Brugge in eerste klasse A. “Cercle Brugge en Frank Vercauteren hebben in onderling overleg beslist om de bestaande samenwerking niet te verlengen” laat groen-zwart weten in een persbericht.

Franky Vercauteren was sinds oktober vorig jaar aan de slag bij Cercle. Onder zijn bewind dwong Cercle na drie seizoenen in tweede klasse de promotie af naar eerste. In de finalewedstrijden was Cercle Brugge te sterk voor Beerschot-Wilrijk.

Het bleef wel de vraag of Vercauteren ook volgend seizoen aan de slag zou blijven bij Cercle. Enkele weken geleden zei hij nog dat er onderhandelingen bezig waren tussen hem en het bestuur en dat er van zijn kant de wil was om te blijven. Maar finaal hebben die onderhandelingen dus niets opgeleverd. Vercauteren is 61 en stond in totaal 19 wedstrijden aan het roer bij Cercle.