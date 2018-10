Veljkovic: "De keuken is besteld” (lees: de match is gefixt)

Dejan Veljkovic, de spilfiguur in het onderzoek naar omkoping in de degradatiestrijd van KV Mechelen, bezocht vijf dagen voor de wedstrijd tegen Waasland Beveren de keukenzaak van de vrouw van Waasland Beveren-voorzitter Dirk Huyck. "Alles is in orde, de keuken is besteld", meldde hij een uur later aan Thierry Steemans, de financieel directeur van KV Mechelen. Volgens de speurders codetaal dat de wedstrijd was gefixt, berichten de kranten van Mediahuis.

Het gerecht vermoedt dat Veljkovic tijdens zijn eerste ontmoeting met Huyck een bedrag heeft aangeboden om de match tegen KV Mechelen te vervalsen. In de tweede ontmoeting, die plaatsvond in de interieur- en keukenzaak, zou de deal zijn beklonken. Veljkovic was amper een kwartier in de zaak, stelden de speurders vast.

Er lijkt geen andere goede reden te verzinnen waarom Veljkovic aan de financieel directeur van KV Mechelen laat weten dat hij een keuken heeft besteld. Bij de vrouw van Dirk Huyck dan nog. John Maes, de advocaat van Huyck, wil geen commentaar geven. Hij blijft erbij dat zijn cliënt de matchfixing ontkent. Veljkovic zit al bijna twee weken in de cel en vormt de spil in 'Operatie Propere Handen'. Via onder meer buitenlandse rekeningen zou hij de fiscus omzeild hebben.