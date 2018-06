Veilig WK, ook dankzij Belgische agenten

Rusland zet tijdens het WK voetbal tienduizenden agenten in om de veiligheid te garanderen. Dat gebeurt in alle elf steden, waar er gevoetbald zal worden. Elk land dat deelneemt aan het WK stuurt ook een eigen team van agenten. Ons land stuurde er vijf.

Alles wordt nauwlettend gecoördineerd vanuit een groot politiecentrum vlakbij Moskou. Daar zitten voor elk land dat meedoet aan het WK twee agenten. Er zijn dus zeker zo'n 160 politiemensen aanwezig uit 32 verschillende landen. Zij zullen onderling informatie uitwisselen en samenwerken met de Russische politie.

Belgische agenten

Vijf Belgische politiemensen zullen in Rusland waken over de Belgische supporters tijdens de matchen van de Rode Duivels. Twee van hen bevinden zich in het grote politiecentrum, de drie anderen maken deel uit van een mobiel team.

Dat mobiele team verplaatst zich mee met de Belgische supporters van speelstad naar speelstad. Ter plaatse leiden de agenten alles in goede banen en zijn ze het aanspreekpunt voor de supporters uit België. Ze monitoren ook de verplaatsingen van de Belgische fans en weten wanneer ze welke vluchten en bussen moeten nemen.

FIFA heeft er vertrouwen in

Ook de FIFA heeft er alle vertrouwen in dat het WK veilig en vlot zal verlopen. “We hebben vorig jaar de Confederations Cup gehad hier in Rusland en alles is zeer goed verlopen”, klinkt het bij Helmut Spahn, veiligheidscoördinator van de FIFA. “We mogen een fantastische Wereldbeker verwachten, een veilig en onbevreesd evenement voor iedereen, voor alle ploegen en alle supporters.”