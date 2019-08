Veertien Belgen opgepakt in Enschede

De Nederlandse politie heeft in Enschede veertien Belgen aangehouden die, nadat ze eerst de gemeente uit waren gestuurd, weer terugkwamen. In Enschede is een noodbevel van kracht om ongeregeldheden rond de voetbalwedstrijd van AZ tegen Royal Antwerp FC tegen te gaan.

Eerder al waren vijf arrestaties verricht. Na het noodbevel van de burgemeester heeft de politie donderdagavond tientallen Belgen of mensen in auto's met een Belgisch kenteken gecontroleerd. Bij de wedstrijd in het stadion van FC Twente speelde AZ tegen Royal Antwerp FC in de Europa League, maar supporters van de Belgische club waren niet welkom.

Uit angst voor ongeregeldheden (en omdat er in de stad ook een groot muziekevenement aan de gang is) gaf burgemeester Onno van Veldhuizen de politie extra bevoegdheden middels het noodbevel.

Vier Belgen waren eerder op de avond al opgepakt omdat ze met zand verzwaarde handschoenen bij zich hadden. Een vijfde werd aangehouden met een honkbalknuppel.

AZ speelde de wedstrijd in het stadion van FC Twente omdat het eigen stadion in Alkmaar niet te gebruiken is sinds het dak deels instortte.