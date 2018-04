Veel regen in Turijn: zeil over grasmat

In Turijn is het inmiddels beginnen regenen. Opvallend is dat Juventus blijkbaar alles tot in de puntjes in orde wil hebben voor het Champions League-duel tegen Real Madrid vanavond. De Italiaanse grootmacht dekte daarom het veld af om het in perfecte staat te kunnen houden. Juventus neemt geen risico's en wil de match zéker door laten gaan. De regen valt met bakken uit de lucht in Turijn. In het Juventus Stadium hebben ze zelfs een zeil over de grasmat gelegd. Alles om de #juvrma te laten doorgaan #UCL pic.twitter.com/wYtjsITsJT — Stadion (@VTMStadion) 3 april 2018