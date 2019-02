VAR krijgt negatieve evaluatie van scheidsrechtersbaas Verbist

Scheidsrechtersbaas Johan Verbist heeft de videoref een negatieve evaluatie gegeven. Op de 26ste speeldag van de Jupiler Pro League handelde de VAR slechts bij een van de drie fases correct. Een onvoldoende dus.

De correcte fase is te vinden in de match van Antwerp tegen Anderlecht. Oorspronkelijk gaf de scheidsrechter een penalty aan ‘The Great Old’ voor een fout van doelman Didillon op Lamkel Zé.

Na een tussenkomst van de VAR keerde scheidsrechter Van Driessche terug op zijn beslissing en gaf hij Zé een gele kaart voor simulatie.

Rode kaart Caufriez

In het duel tussen Waasland-Beveren en AA Gent (2-1) had de VAR moeten tussenkomen, maar deed dat niet.

“Caufriez ging over de bal en plantte zijn stuts op de enkel van Brecht Dejaegere. Scheidsrechter Laforge bestrafte de overtreding met geel, maar de VAR had hier moeten tussenkomen. De fout verdiende een rode kaart”, aldus Verbist.

Onnodige tussenkomst

Ook in de wedstrijd van Moeskroen tegen Cercle Brugge (3-0) oordeelde de VAR verkeerd. Hij greep in terwijl hij dat niet had moeten doen.

In de 78e minuut verloor Friede zijn evenwicht, nadat hij aan de arm werd getrokken. Tijdens het uitglijden raakte hij Delacourt op zijn achillespees. Scheidsrechter Boucaut liet doorspelen, maar de VAR kwam tussen.

"Na het zien van de beelden gaf de ref Friede een gele kaart. De VAR had niet moeten tussenkomen omdat het hier niet om een rode kaart ging", aldus Verbist.