Vanreusel komt ten val op Winterspelen

Kim Vanreusel is op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang tijdens de afdaling in de combiné ten val gekomen. Onze landgenote kreeg ter plekke verzorging en werd vervolgens afgevoerd.

"Wanneer we de resultaten van de onderzoeken kennen, worden deze gecommuniceerd", verduidelijkt BOIC-woordvoerder Luc Rampaer. Vanreusel viel op de piste van het Jeongseon Alpine Centre. De 20-jarige Antwerpse, een olympische debutante, werd minutenlang ter plaatse verzorgd alvorens ze werd afgevoerd.

De Amerikaanse Lindsey Vonn kwam als eerste over de meet in 1:39.37, en hield de Noorse Ragnhild Mowinckel (op 0.74) achter zich. De Zwitserse Michelle Gisin (op 0.77) vervolledigde het podium. Voor de 20-jarige Vanreusel is de combiné de vijfde en laatste discipline bij haar olympisch debuut. In de slalom werd ze 39e, in de reuzenslalom en super-G telkens veertigste. In de afdaling moest ze tevreden zijn met de dertigste plaats.