Vanreusel eindigt 39ste in reuzenslalom

Onze landgenote Kim Vanreusel is op de Winterspelen in Pyeongchang 39ste geworden in de reuzenslalom bij de vrouwen. Het was haar olympisch debuut. De Amerikaanse Mikaela Shiffrin won goud.

De twintigjarige Vanreusel stond na de eerste run in het Yongpyong Alpine Centre op de 41e plaats, met een totaaltijd van 2:32.52 sloot ze vervolgens af op de 39e plaats. De Antwerpse treedt op deze Spelen ook nog aan in de slalom (16/2), super-G (17/2), afdaling (21/2) en combiné (23/2).

Goud voor Shiffrin

De 22-jarige Shiffrin was de meest constante van alle deelneemsters, met een tweede plaats in de eerste run en een vierde stek in de tweede. Met een totaaltijd van 2:20.02 achter haar naam haalde ze het met een voorsprong van 39 honderdsten van een seconde van de verrassende Noorse Ragnhild Mowinckel.

Het brons ging naar de Italiaanse Federica Brignone. Dat zijn meteen ook de eerste medailles in het skiën bij de vrouwen op deze Spelen.

Slechte weersomstandigheden

De reuzenslalom stond aanvankelijk maandag op het programma, maar werd wegens de felle wind verplaatst naar vandaag.

Als troonopvolgster van Lindsey Vonn is Shiffrin met heel wat ambities naar Pyeongchang afgezakt. De Amerikaanse is nu al een sensatie in de skiwereld en mikt in Zuid-Korea op liefst vier medailles. Vier jaar geleden in het Russische Sotsji kroonde ze zich reeds tot de jongste olympisch kampioene ooit op de slalom, het onderdeel dat morgen reeds op het programma staat. In die discipline is Shiffrin drievoudig wereldkampioene.