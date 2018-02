Vanreusel 30ste in afdaling skiën

Kim Vanreusel eindigde als dertigste in de afdaling en behaalde zo haar beste resultaat tot dusver op de Winterspelen. "Het is zeker een mooie uitslag, maar het had nog harder gekund", vertelde de skiester na afloop.

Vanreusel klokte in het Jeongseon Alpine Centre af in 1:46.51. Daarmee was ze 7.29 trager dan de Italiaanse winnares Sofia Goggia. Van de 39 starters haalden acht de aankomst niet. Alleen een Bosnische liet een tragere chrono dan de 20-jarige Vanreusel noteren.

Foutje in het midden

"Of ik blij ben met mijn dertigste plaats? Het is zeker mooi, maar als ik op het einde nog wat harder kan doorgaan en in het midden geen foutje maak, dan kon het nog sneller", reageerde ze.

Vanreusels hart ging bij het foutje "even wat harder kloppen", zei ze. "Maar ik heb veel plezier gehad en het was beter dan gisteren op training. Vooral in het bovenste stuk vind ik dat ik goed heb geskied."

Morgen combiné

Voor Kim Vanreusel was de afdaling haar vierde race op deze Winterspelen. Eerder werd ze in de slalom 39e, in de reuzenslalom en super-G 40e.

Morgen skiet ze nog de combiné. "Ik hoop zoals vandaag dertigste te kunnen worden in de afdaling om dan als eerste te kunnen starten in de slalom. Ik ga alles geven. We zullen wel zien."

