Vanmarcke verlengt contract met 2 jaar

Sep Vanmarcke heeft zijn contract bij Education First-Drapac met twee jaar verlengd. Nu kan hij zich volledig focussen op de Ronde van Vlaanderen komende zondag.

Vanmarcke kan zich wel vinden bij het Amerikaanse team en tekent dus bij. Ook Sebastian Langeveld, zijn ploegmaat, doet er twee jaar bij. Zondag wil Vanmarcke zijn verlenging bekronen met de zege in de Ronde van Vlaanderen. Onze landgenoot behoort tot de favorieten en stond al twee keer op het podium.

Gepaste moment

Proud and honored to race with this great team for some more years! Thanks @Ride_Argyle! https://t.co/VGJZSVsmE1