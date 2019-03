Vanmarcke past voor Gent-Wevelgem na val in E3

Sep Vanmarcke moet passen voor Gent-Wevelgem na zijn val in de E3 Harelbeke. Daarbij liep hij geen breuken op. Vanmarcke wil zich nu klaarstomen voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

Vanmarcke kwam gisteren ten val op 85 kilometer van de aankomst. De renner van Education First was in de gracht beland en kon niet meer verder.

Diepe gracht

"Na de Hotondberg is er een korte afdaling naar de belangrijkste bocht van de koers, wat voor veel stress zorgt", reageerde Vanmarcke. "Ik reed naar voren aan de linkerkant, we reden op dat moment aan 70 kilometer per uur. Er was een golf in het peloton."

"Aangezien ik de laatste renner aan de buitenzijde was, werd ik van de weg geduwd. In het gras bleef ik zo lang mogelijk op mijn fiets. Maar dan was er een diepe gracht, waar ik in viel", aldus de pechvogel.

Geen breuken

Vanmarcke werd afgevoerd naar het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde. Na verder onderzoek bleek dat hij geen breuken opliep.

"Er is veel gekneusd, zoals mijn ribben. Mijn knie en enkel zijn verstuikt. Die staan nu gezwollen", meet Vanmarcke de schade op. "Ik kan nu niet normaal wandelen. Maar ik moet enkel rijden. Hopelijk zal het binnen enkele dagen beter zijn, na wat rust en behandeling door teamarts David Castol."

Dwars door Vlaanderen

EF Education First wil geen risico's nemen en laat Vanmarcke thuis voor Gent-Wevelgem. "Sep concentreert zich op zijn voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. In Dwars door Vlaanderen zullen we woensdag zien hoe ver hij staat in zijn herstel", besluit de ploegarts.