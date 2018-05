Vanhoenacker pakt 17de Ironman-zege

Marino Vanhoenacker heeft een wereldprestatie neergezet in het Australische Port Macquarie. De 41-jarige Oostendenaar won zijn 17de Ironman-zege in een recordtijd van 8u14:37.

Onze landgenoot pakt zo zijn 17e Ironman-zege en wordt de eerste triatleet met zeges op alle continenten. Vanhoenacker liet de Australiër Luke McKenzie (op 3:32) en de Nieuw-Zeelander Mark Bowstead (+11:47) achter zich. De Oostendenaar zette een parcoursrecord neer in de afsluitende marathon met een tijd van 2u54:12. Vanhoenacker nam zo revanche voor zijn tweede plaats in Melbourne in 2013.