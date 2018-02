Vandoorne werkt sterke eerste test af

Voor Stoffel Vandoorne is de voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen nu helemaal begonnen. Onze landgenoot werkte dinsdag zijn eerste testritten af met de nieuwe wagen van McLaren en die waren goed. Vandoorne liet de derde beste tijd optekenen: 1:20:325 op hypersofte banden.

De snelste tijd was voor Sebastian Vettel. De Duitser klokte een tijd van 1:19:976 op softbanden. Vettel deed daarmee nipt beter dan de Fin Valtteri Bottas. Voor Vandoorne is de geslaagde test een serieuze opsteker na vorig jaar. Toen had McLaren heel wat problemen met de Honda-motor. Nu rijdt het team met een motor van Renault.

De eerste testdagen van de Formule 1 eindigen donderdag. Tussen 6 en 9 maart vindt een tweede oefensessie plaats. Op 25 maart begint het F1-seizoen in Australië, met de GP in Melbourne.

