Vandoorne stelt nieuwe wagen voor

Over een dikke maand start het nieuwe seizoen in de Formule 1 en dus is het tijd voor de teams om hun nieuwe wagens voor te stellen. Vrijdag was het de beurt aan het McLaren van Stoffel Vandoorne. Onze landgenoot kan niet wachten om de nieuwe bolide uit te testen.

Terug in het verleden

Vandoorne zal dit jaar te zien zijn in een oranje bolide met blauwe accenten. McLaren keert zo terug naar het verleden, want vijftig jaar geleden debuteerde het in de Formule 1 in dezelfde kleur.

De grote nieuwigheid bij McLaren is dit seizoen de motor. Het team rijdt nu met Renault, wat betere resultaten moet opleveren dan vorig seizoen. Toen hadden Vandoorne en co heel wat problemen met hun Honda-motor. “Er zijn veel inspanningen gebeurd om dit team weer naar de top te brengen. Iedereen kijkt er nu naar uit om te zien tot wat deze wagen in staat is”, reageert Vandoorne bij Sky Sports.

Fernando Alonso

Net zoals vorig seizoen heeft Stoffel Vandoorne Fernando Alonso als ploegmaat. Het Formule 1-seizoen start op 25 maart, met de Grote Prijs in Melbourne, Australië.