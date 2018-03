Vandoorne start pas als 11e in Australië

Stoffel Vandoorne start zondag op de elfde plaats in Grote Prijs van Australië. De West-Vlaming van McLaren deed het in de oefensessies net iets minder dan zijn ploeggenoot Fernando Alonso, die als tiende zal starten. Lewis Hamilton neemt de polepositie in.

Vandoorne zette in de kwalificaties een teleurstellende twaalde tijd neer, maar na de zware crash van Valtteri Bottas (Mercedes) schuift hij nog een plaatsje op. Bottas moet z'n versnellingsbak vervangen en moet daardoor vijf plaatsen achteruig op de startgrid.

Vandoorne start dus pas vanop de zesde rij in Melbourne en daar is hij toch niet tevreden mee. "Het is zonde dat we ons niet konden kwalificeren voor de derde kwalificatiesessie. Nochtans reden we gisteren een goede oefensessie."

Wereldkampioen Lewis Hamilton reed het snelste rondje ooit in Australië. De Brit reed daarmee in zijn Mercedes naar de pole. Kimi Räikönen en Sebastian Vettel starten in hun Ferrari’s op plaats twee en drie. De Nederlander Max Verstappen start als vierde in de eerste GP van het Formule 1-seizoen.