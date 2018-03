Vandoorne beleeft uitstekende testdag

Stoffel Vandoorne heeft donderdag een sterke tijd neergezet tijdens zijn laatste dag van de testsessies in Barcelona. Op het Circuit de Catalunya reed Vandoorne naar een vijfde plaats in de ochtendsessie en dat met een persoonlijk besttijd.

Het was in Barcelona de op één na laatste testdag voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen. Voor Vandoorne waren het zijn laatste testen. Onze landgenoot stond tijdens de middag op een mooie vijfde plaats. Een opsteker voor onze landgenoot en McLaren, want de voorbije dagen kende het team heel wat technische problemen met hun wagens.

41 laps on the board for @svandoorne so far this morning, with a fastest time of 1:18.855s. #F1Testing pic.twitter.com/8BPoDx3aeI — McLaren (@McLarenF1) 8 maart 2018

Immense lap times, and close to THREE race distances for some runners #F1 #F1Testing pic.twitter.com/JOnY9IuL6v — Formula 1 (@F1) 8 maart 2018

Vandoorne liet hypersofte banden opsteken en zette in de voormiddag een scherpe tijd van 1:18.855 na 41 rondjes. De snelste chrono die hij tijdens de testdagen kon neerzetten. Sebastian Vettel voerde de ranking aan met een tijd van 1:17.182, gevolgd door Magnussen (1:18.360) en Hülkenberg (1:18.675). In de namiddag bleef Vandoorne op dreef en uiteindelijk reed hij bijna 150 rondjes. Vettel bleef ook op het einde van de dag de snelste tijden neerzetten.De tweede testweek in de Formule 1 loopt nog tot vrijdag. Het WK begint op 25 maart met de GP van Australië in het Albert Park van Melbourne.