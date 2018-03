Vandoorne 9e, Vettel wint in Melbourne

Sebastian Vettel heeft in Melbourne de eerste Grote Prijs Formule 1 van het seizoen gewonnen. De Duitser van Ferrari haalde het van regerend wereldkampioen Lewis Hamilton (Mercedes). Onze landgenoot Stoffel Vandoorne werd negende en heeft zijn eerste punten zo meteen te pakken.

Hamilton vertrok in Albert Park vanop poleposition, maar net als vorig jaar kon hij die niet verzilveren. Na problemen bij Grosjean en Magnussen moest de safety car tussen komen. Vettel profiteerde daarvan en nam na zijn pitstop de leiding over van de Brit. Vettel gaf zijn leiderplaats niet meer af en wint zo net als vorig jaar in Melbourne. Kimi Räikkönen (Ferrari) finishte als derde.

Stoffel Vandoorne (McLaren) kwam in de eerste Grote Prijs van het seizoen als negende over de finish en sprokkelt zo meteen twee punten in de WK-stand. Zijn ploegmaat Fernando Alonse eindigde als vijfde. De volgende Grote Prijs wordt op 8 april gereden in Bahrein.