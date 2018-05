Vanaken profvoetballer van het jaar

Hans Vanaken (Club Brugge) is verkozen tot Profvoetballer van het jaar. Dat is een prijs waar enkel collega-voetballers mogen voor stemmen. Hij haalde het voor ploeggenoot Ruud Vormer en Edmilson Junior (Standard).

De Limburger, die in 2015 Lokeren ruilde voor blauw-zwart, ontving de trofee daags na het vieren van Club Brugges vijftiende landstitel. Vanaken drukte dit seizoen duidelijk zijn stempel op de kampioenenploeg van Ivan Leko, met onder meer veertien doelpunten en zeventien assists in competitie en beker. Bovendien behield hij zijn niveau in de moeilijke periode van Club Brugge na Nieuwjaar.

Nog in de prijzen Vanaken, die de trofee uit handen van bondscoach Roberto Martinez kreeg, volgt Youri Tielemans op. Kersvers landskampioen Club Brugge leverde met Vanaken niet de enige laureaat van de avond. Ook Ivan Leko (Trainer van het Jaar) en Wesley (Belofte van het Jaar) verschenen op het podium.

Xavier Mercier (Cercle Brugge) werd uitgeroepen tot Beste Speler van de Proximus League. Met 216 punten bleef de Franse aanvallende middenvelder met ruime marge ploegmaat Irvin Cardona (89 punten) en Hernan Losada (Beerschot Wilrijk/80 punten) voor.

Voormalig Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock kreeg de Lifetime Achievement Award. Jonathan Lardot werd uitgeroepen tot Beste Scheidsrechter. De prijs voor Beste Greenkeeper ging naar Sporting Lokeren. Tot slot vielen ook de Club Brugge Foundation en de AA Gent Foundation als Sociaal Project Pro League+ in de prijzen.

Het Pro League Gala is een organisatie van de Pro League en Sportspress.be, de Belgische Beroepsbond van Sportjournalisten.