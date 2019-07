Vanaken en Okereke bezorgen Club Brugge eerste driepunter

Club Brugge heeft de nieuwe voetbalcompetitie ingezet met een driepunter. Op het veld van Waasland-Beveren won blauw-zwart zaterdagavond met 1-3. Vanaken scoorde twee keer en recordaankoop Okereke was ook meteen trefzeker.

Philippe Clement had in zijn basiself plaats voor nieuwkomers Okereke, Sobol en Deli. Bij afwezigheid van de geblesseerde Mechele vormde die laatste achterin een duo met Mitrovic. Onder meer Schrijvers en Amrabat startten op de bank.

De vicekampioen nam meteen het initiatief op de Freethiel en creëerde een rist kansen. Toch viel de openingsgoal aan de overkant. Ref Lothar D'hondt legde de bal na tussenkomst van de VAR op de stip wegens handspel van Rits. Francesco Forte liet de mogelijkheid niet liggen. Zo stond de thuisploeg na een half uur tegen de gang van het spel in op voorsprong. Net voor de pauze kreeg ook Club Brugge een penalty, opnieuw na een tussenkomst van de videoref vanwege hands door Caufriez. Gouden Schoen Hans Vanaken trapte de bezoekers langszij.

Eerste treffer voor Okereke

Meteen na de kampwisseling mochten de West-Vlamingen een tweede keer juichen. Pirard werkte een schot van Vanaken onvoldoende weg, waarna topaankoop Okereke zijn eerste competitietreffer in Brugse loondienst binnen tikte. Club nam het heft nu nog meer in handen en in de 70e minuut resulteerde dat in de 1-3. Vanaken kopte een voorzet van Vormer tegen de touwen, goed voor zijn tweede goal van de avond. Het bleek meteen de eindstand.