Vanaf nu mag videoref vierde scheidsrechter bellen

De Pro League is geïrriteerd over de technische mankementen van de videoref. Om de communicatie tussen VAR en arbiters te garanderen, mag de vierde ref voortaan een gsm op zak hebben.

Zondag kende ref Bert Put een zuivere goal van Samatta niet toe. De VAR kon niet ingrijpen omdat de communicatielijn met de scheidsrechter op het veld was weggevallen. “Het is al de tweede keer dat dat dit seizoen is gebeurd. Laat ons eerlijk zijn: dat is twee keer te veel”, zegt een bron binnen de Pro League. Ook vorig seizoen ging de communicatielijn meermaals de mist in. “Eigenlijk is het onaanvaardbaar. Maar we mogen niet vergeten dat de technologie ons ook al diensten heeft bewezen.”

De Pro League betaalt mee voor de dure technologie van de videoref en bekijkt nu intern welke stappen het kan ondernemen. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist blijft niet bij de pakken zitten en grijpt meteen in: “Er bestaat al een noodprocedure - het gebruik van een walkietalkie -, maar die bleek op Genk na enkele ogenblikken ook niet meer te functioneren. Daarom zullen we het gebruik van een gsm nu toestaan.” Aangezien refs niet mogen beïnvloed worden van buitenaf, zullen zij hun eigen smartphone niet gebruiken voor die communicatie. Wellicht zal de bond zich wenden tot ‘neutrale’ telefoons, die enkel met elkaar in contact staan.

Andere leverancier?

Blijft de vraag wie verantwoordelijk is voor de falende communicatie van de VAR. Een van de moeilijkheden in de discussie is dat de videoref werkt met verschillende technologieën van verschillende bedrijven. Studiotech is verantwoordelijk voor het befaamde ‘busje’ in z’n geheel, maar werkt met verschillende producenten.

Zo komen de herhalingen van het bedrijf Evertz. Tijdens de play-offs zal Deltatec bij vermoeden van offside voor een betrouwbare buitenspellijn zorgen. En de communicatie met de refs op het veld wordt dan weer verzorgd door Vokkero, een Frans bedrijf. “De voetbalbond heeft een contract met Vokkero. Maar het is algemeen bekend dat hun communicatieapparatuur af en toe hapert”, klinkt het bij de clubs. Opmerkelijk is dat de Pro League afgelopen seizoen eigenlijk niet erg tevreden was over Vokkero, maar het contract werd wel verlengd. “Er zijn een aantal technische problemen geweest met Vokkero. Dat heeft een quasi-monopolie op het communicatiesysteem, omdat ze gehomologeerd zijn door de FIFA”, zei Pro League-CEO Pierre François vorig jaar.

Verbist legt uit: “Toen de scheidsrechters oortjes zijn beginnen gebruiken, hebben wij, net als in alle andere Europese landen, gekozen voor Vokkero. Wanneer de VAR moest geïmplementeerd worden, zei Vokkero dat dat geen probleem zou zijn. Vandaar de keuze om bij Vokkero te blijven. Wat niet wil zeggen dat ook wij niet kunnen of willen veranderen.”

Ondertussen werkt de Bundesliga met fabrikant Riedel - voorlopig zonder technische problemen. “Er zal eerst een kosten-batenanalyse gemaakt moeten worden voor er veranderingen zullen doorgevoerd worden”, aldus Verbist.

Echte zekerheid zal er wellicht pas komen wanneer de videoref zijn intrek kan nemen in het nationaal trainingscentrum in Tubeke, in 2020. “Zolang we met de busjes werken waarbij alle bedrading elk weekend opnieuw afgekoppeld en aangesloten moet worden, bestaat er een kans dat er een technisch probleem is.”