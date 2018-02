Van Uytvanck wint derde WTA-toernooi

Alison Van Uytvanck (WTA-80) heeft voor de derde keer in haar carrière een WTA-tennistoernooi gewonnen. De 23-jarige Grimbergse zette in de finale van het toernooi van Boedapest (250.000 dollar) het Slovaakse topreekshoofd Dominika Cibulkova (WTA-33) opzij in drie sets.

Na 2 uur en 11 minuten stonden de 6-3, 3-6 en 7-5 setstanden op het scorebord. Bij een 5-5 stand in de derde set ging onze landgenote door de opslag van Cibulkova. Op haar eigen service werkte ze nadien een breakpunt weg om de klus vervolgens te klaren met een ace.

51e op wereldranglijst

Van Uytvanck, die morgen op de nieuwe WTA-ranking naar de 51e plaats stijgt, scoort drie op drie in WTA-finales. Eerder schreef "Ali" de toernooien van Taiwan (2013) en Quebec (2015) op haar naam. Cibulkova, die in de achtste finales Kirsten Flipkens (WTA-67) uit het toernooi wipte, puurde uit negentien finales acht titels.

Met de winst in de finale zet Van Uytvanck de bordjes in de onderlinge confrontaties ook in evenwicht. In hun eerste ontmoeting in de tweede ronde van Wimbledon had Cibulkova de bovenhand.

Flipkens

Bijna had Flipkens voor dubbel Belgisch succes gezorgd in de Hongaarse hoofdstad. De 32-jarige Antwerpse verloor haar dubbelfinale aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson na een super tie-break.