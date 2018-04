Van Uytvanck verdubbelt voorsprong

Alison Van Uytvanck heeft de tweede wedstrijd gewonnen op het Fed Cuptoernooi tegen Italië. Onze landgenote kende heel wat moeite met de Italiaanse Sara Errani en versloeg haar in drie sets. Door deze overwinning staat België 2-0 voor tegen Italië. Beide landen strijden om het behoud in de Wereldgroep.

Nadat Elise Mertens de openingswedstrijd gewonnen had, was het de beurt aan Van Uytvanck om de voorsprong voor België te verdubbelen. Onze landgenote beleefde een moeilijke start, ze gaf meteen haar eerste opslag aan Errani. Ze herpakte zich en brak meteen terug. Bij een 5-3 tussenstand kreeg Van Uytvanck een eerste setpunt, maar die gaf ze uit handen. Uiteindelijk kon ze de eerste set wel binnenhalen met 6-4.

De tweede set leek al binnen voor Van Uytvanck. Het stond al snel 4-1 in het voordeel van onze landgenote. Maar de Italiaanse vocht terug en bracht haar op gelijke hoogte. Van Uytvanck kreeg het moeilijk op het einde en een tiebreak drong zich op. Daarin was Errani sterker en werkte ze een matchbal van Van Uytvanck weg.

De derde set was er te veel aan voor Errani. Van Uytvanck won die laatste set met 6-2. België staat nu 2-0 voor tegen Italië.

Van Uytvanck prevails in a tough 3-set battle against Errani to put firmly in control at the end of day in Genoa



#FedCup pic.twitter.com/8WyZWmFw4D