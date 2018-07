Van Uytvanck stunt zich voorbij titelverdedigster naar derde ronde

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft in de tweede ronde van Wimbledon voor een stunt van formaat gezorgd. De Grimbergse klopte de Spaanse titelverdedigster Garbiñe Muguruza (WTA 3) in drie sets: 5-7, 6-2 en 6-1. De partij duurde een uur en 54 minuten.

Van Uytvanck neemt het in de derde ronde op tegen de Estse Anett Kontaveit (WTA 27). Zij klopte in de tweede ronde de Amerikaanse Jennifer Brady (WTA 74) in twee sets: 6-2 en 7-6 (7/4). De wedstrijd duurde anderhalf uur.

Van Uytvanck had zich voor de tweede ronde geplaatst na een overwinning tegen de Sloveense Polona Hercog (WTA 64) in tweemaal 6-2.