Van Uytvanck stoot door naar achtste finales

Alison Van Uytvanck (WTA 47) heeft zich vandaag eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde (achtste finales) van Wimbledon.

De 24-jarige Van Uytvanck haalde het in de derde ronde in twee sets van de Estse Anett Kontaveit (WTA 27): 6-2 en 6-3 na 1 uur en 15 minuten. In de eerste set ging Van Uytvanck tweemaal door de opslag van Kontaveit. De Estse zag onze landgenote naar 6-2 doorstomen. Van Uytvanck wist haar opponente in de tweede set drie opslagspellen af te snoepen, terwijl Kontaveit slechts één break lukte: 6-3.

Donderdag zorgde onze landgenote voor een stunt van formaat door de Spaanse titelverdedigster Garbiñe Muguruza (WTA 3) uit het toernooi te kegelen, haar eerste zege tegen een speelster uit de top vijf.

In de volgende ronde treft de Vlaams-Brabantse de Russin Daria Kasatkina (WTA 14). Zij won met 7-5 en 6-3 van de Australische Ashleigh Barty (WTA 17). Van Uytvanck speelde al één keer eerder tegen Kasatkina, die gecoacht wordt door Philippe Dehaes. Vorige week ging ze op het gras in Eastbourne met 5-7, 6-4 en 6-1 onderuit tegen de Russin.

Later op de dag werkt Elise Mertens (WTA 15) haar derderondepartij af tegen de Slovaakse Dominika Cibulkova (WTA 33).