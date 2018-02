Van Uytvanck staat in derde WTA-finale

Alison Van Uytvanck (WTA 80) staat voor de derde keer in haar carrière in de finale van een WTA-toernooi. Onze landgenote speelt zondag de finale in Boedapest tegen het eerste reekshoofd Dominika Cibulkova (WTA 33). De Slovaakse schakelde in de achtste finale nog Kirsten Flipkens (WTA 67) uit.

In de halve finales was Van Uytvanck in twee sets te sterk voor de Slovaakse Viktoria Kuzmova (WTA 121). Na één uur en acht minuten stond de 6-4 en 6-2 op het scorebord. Na afloop stuurde onze landgenote deze tweet de wereld in:

Sooo happy! What a match!Happy to go the final of the Hungarian Ladies Open in Budapest!#budapest #workhardplayharder #letsdothis — Alison Van Uytvanck (@AlisonVanU) 24 februari 2018

Van Uytvanck staat zo in haar derde WTA-finale. De vorige twee won ze ook. Dat was in 2013 in Taiwan en in 2015 in Quebec, Canada.