Van Uytvanck overleeft vijf matchballen en staat opnieuw in finale in Boedapest

Alison Van Uytvanck (WTA-50) heeft zich geplaatst voor de finale in Boedapest. Ze versloeg de Russische Ekatarina Alexandrova (WTA-64) in drie sets. Van Uytvanck is de titelverdedigster in de Hongaarse hoofdstad.

In de eerste set was onze landgenote net iets te slordig om het de Russische Alexandrova echt moeilijk te maken. Na een halfuur spelen stond de 3-6-stand op het scorebord.

Ook in het tweede bedrijf maakte van Uytvanck het zichzelf knap lastig. Ze stond al snel 0-2 in het krijt. Toch knokte ze zich terug en won de set met 6-4.

Vijf matchballen

In de beslissende set keek onze 24-jarige landgenote opnieuw tegen een vroege break aan. Ze klom tot twee keer toe op gelijke hoogte en redde zelfs vijf matchballen. Uiteindelijk trof Van Uytvanck zelf raak bij haar tweede matchbal in een spannende tiebreak, 7-6.

In de finale neemt ze het op tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova (WTA-81). Van Uytvanck is het eerste reekshoofd in Boedapest. Vorig jaar won ze de finale tegen de Slovaakse Dominika Cibulkova.