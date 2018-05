Van Uytvanck overleeft tweede ronde niet

Alison Van Uytvanck is uitgeschakeld in de tweede ronde van Roland Garros. De Belgische verloor in twee sets van de Duitse Julia Görges: 7-5 en 7-6. Van Uytvanck ging er ook uit in de eerste ronde van het dubbelspel in de Franse hoofstad.

Van Uytvanck bood in de eerste set stevig weerwerk, maar helemaal in het slot ging Görges door haar opslag naar setwinst (7-5). Onze landgenote startte sterk in set twee en liep uit tot 3-1. Bij 5-3 mocht de Grimbergse serveren voor de set, maar Görges keerde helemaal terug. Ook in de tie-break opende Ali met een minibreak, maar die kon ze niet vasthouden. Görges keerde het tij en serveerde uit: 7-6 (7/5). De Duitse treft in de volgende de Amerikaanse Serena Williams.

Eerder sneuvelde ook Kirsten Flipkens in de tweede ronde van het enkelspel. Yanina Wickmayer overleefde de eerste ronde niet. Enkel Elise Mertens slaagde er bij de Belgische vrouwen in de derde ronde op het Parijse gravel te bereiken.