Van Uytvanck in eerste ronde Roland Garros meteen uitgeschakeld

3 sets, zo lang duurde Roland Garros 2019 voor Alison Van Uytvanck. Ze verloor van de Spaanse Sara Sorribes met 6-1, 5-7 en 6-2.

Van Uytvanck staat bijna 20 plaatsen hoger gerangschikt op de wereldranglijst, maar toch is ze al meteen op achtervolgen aangewezen. Haar Spaanse tegenstander kan uitlopen tot 4-0. Van Uytvanck kan dan één spelletje winnen maar is duidelijk de zwakkere in set 1: 6-1.

Wederopstanding

In set 2 gaat het stukken beter voor onze landgenote. Het gaat goed gelijk op en Van Uytvanck kan bij momenten aantrekkelijk tennis brengen. Ze wint die tweede set uiteindelijk ook in 5-7.

Maar dat kost blijkbaar veel krachten. Krachten die ze niet meer heeft in de tweede helft van set 3. Tot 2-2 gaat het gelijk op, maar dan schakelt Sara Sorribes een versnelling hoger. Van Uytvanck komt er niet meer aan te pas en het wordt 6-2 in set 3.

Snel einde

Zo eindigt Roland Garros voor Van Uytvanck al in de eerste ronde. Vandaag speelt ook nog David Goffin in Parijs tegen de Litouwer Berankis, de nummer 72 op de wereldranglijst.