Van Poppel wint Halle-Ingooigem na fotofinish

Danny van Poppel heeft de wielerkoers Halle-Ingooigem gewonnen, voor de Belgen de laatste voorbereiding op het nationaal kampioenschap dit weekend in Binche. Van Poppel, een Nederlander, haalde het nipt in de sprint van zijn landgenoot Fabio Jakobsen. Al was er wel een fotofinish voor nodig. Sean De Bie werd beste Belg op de derde plaats.

Net zoals de voorbije twee jaar stond er opnieuw een Belgische selectie aan de start van Halle-Ingooigem. Jasper Stuyven was daar de kopman, Laurens De Vreese trok voor de Belgen mee in de vlucht van de dag. Samen met Rob Ruijgh werd hij op zo’n 47 kilometer van de finish gegrepen. Verschillende renners probeerden nadien weg te rijden. Een groep van negen, met o.a. Nikolas Maes, begon met een voorsprong van zo’n twintig seconden aan de laatste plaatselijke ronde. Op de Tiegemberg waren ze eraan voor de moeite en ontstond er een ruime kopgroep van een renner of dertig. De groep verbrokkelde wat en uiteindelijk werd er gesprint voor de zege. In die sprint raakte Stuyven ingesloten en kwam hij bijna ten val. Fabio Jakobsen kwam nog naast zijn landgenoot Danny van Poppel, maar kwam enkele millimeters te kort. Na het bekijken van de finishfoto ging de zege naar de renner van LottoNL-Jumbo.