Van Loo moet operatie ondergaan

Anthony Van Loo moet geopereerd worden aan z’n hart. Dat heeft hij zelf laten weten aan VTM NIEUWS. Van Loo kreeg vorige week een elektrische schok van z’n ingebouwde defibrillator in de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Moeskroen. Onderzoek heeft aangetoond dat hij toen wel degelijk een hartritmestoornis had.

Het was een angstaanjagend beeld vorige week woensdag in het Guldensporenstadion. Kortrijk-speler Anthony Van Loo gaf na amper vier minuten aan dat er iets scheelde. Enkele momenten later ging hij plots neer na een elektrische schok van z’n defibrillator. Van Loo bleef de volledige tijd wel bij bewustzijn en kon op eigen kracht het veld verlaten.

Van Loo had in 2009 al eens een hartstilstand gekregen op een voetbalveld, en ook toen werd hij gered door z’n defibrillator. Vandaag is hij op controle geweest bij hartspecialist professor Pedro Brugada en daaruit bleek dat er toch een hartritmestoornis is opgetreden. “Na overleg is er nu eind juni een operatie ingepland. Die moet ervoor zorgen dat alles meer onder controle kan gehouden worden.”

Over z’n toekomst als voetballer blijft Van Loo nog op de vlakte. “Mijn toekomst in de voetbalwereld zal na de operatie besproken worden.”

Bekijk ook: