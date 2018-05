Van Loo gered door defibrillator

Opschudding gisterenavond in de wedstrijd tussen KV Kortrijk en Moeskroen. Daar moest Kortrijk-speler Anthony Van Loo al na 4 minuten vervangen worden nadat hij een schok had gekregen van z’n ingebouwde defibrillator. Van Loo kon wel op eigen kracht het veld verlaten. Ondertussen is zijn situatie opnieuw oké.

Anthony Van Loo speelt al zo’n 10 jaar met een defibrillator om zijn hartritmestoornissen onder controle te houden. Gisteren kwam die goed van pas: na vier minuten spelen stak Van Loo plots z’n hand op naar de bank om aan te geven dat er iets scheelde. Enkele momenten later zie je dat de 29-jarige verdediger een elektrische schok kreeg.

Geen leuke beelden, maar dankzij zijn defibrillator is alles ok met @Vanlowy ! Sterkte Anthony pic.twitter.com/tdeXCk60t9 — Play Sports (@playsports) 11 mei 2018

De dokters kwamen meteen bij Van Loo, maar die blijft wel bij bewustzijn. Uiteindelijk kan Van Loo – onder luid applaus van het publiek – gewoon zelf van het veld stappen. Tijdens de rust stuurt KV Kortrijk een tweet waarin ze zeggen dat alles in orde is. Van Loo is na de wedstrijd gewoon naar huis gegaan en bevestigde aan VTM NIEUWS dat hij oké is.

UPDATE



De clubdokters melden dat alles oké is met Anthony Van Loo! Spoedig herstel @Vanlowy !! #TopKerel — KV Kortrijk (@kvkofficieel) 11 mei 2018

Niet de eerste keer

Voor Anthony Van Loo is het niet de eerste keer dat z’n defibrillator z’n leven redt tijdens een wedstrijd. Toen in in 2009 voor Roeselare speelde kreeg hij in een wedstrijd tegen Antwerp een hartstilstand. Hij viel toen neer en z’n ogen draaiden weg. Maar de schok van z’n defibrillator redde toen ook al het leven van Van Loo.