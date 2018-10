Van Holsbeeck, Leko en Bayat opgepakt, huiszoekingen bij verschillende clubs

Naast voetbalmakelaar Mogi Bayat is ook voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck opgepakt. Club Brugge-trainer Ivan Leko wordt momenteel verhoord in een onderzoek van het federaal parket naar het voetbalmilieu. Bij meerdere voetbalclubs zijn er momenteel huiszoekingen aan de gang. Twee wedstrijden in de Jupiler Pro League worden onderzocht voor matchfixing.

Leko werd vanmorgen thuis meegenomen voor verhoor. Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe bevestigt dat er momenteel een huiszoeking aan de gang is. “Club Brugge verleent zijn medewerking aan het onderzoek en heeft niets te verbergen”, zegt Verhaeghe aan VTM NIEUWS.

Er zouden 20 invallen aan de gang zijn, maar dat is volgens een gerechtelijke bron een zware onderschatting. Ook bij Lokeren, Kortrijk en Gent zijn huiszoekingen aan de gang.

Bayat en Van Holsbeeck opgepakt

Vanmorgen werd voetbalmakelaar Mogi Bayat al opgepakt in het kader van een onderzoek van het federaal parket rond financiële fraude. Mogi Bayat is als spelersmakelaar geen onbekende in het Belgische voetbalmilieu. De 44-jarige zakenman heeft een grote invloed in transfers in de Jupiler Pro League en wordt nu ook vermeld in een onderzoek van het federaal parket.

Het federaal parket wil echter verder geen commentaar geven, ook niet over de reden van het onderzoek. Volgens HLN.be werden ook scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière meegenomen voor ondervraging. Voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck werd ook opgepakt, werd bevestigd aan VTM NIEUWS.

Matchfixing

Het zou gaan om twee verschillende onderzoeken. Enerzijds bekijkt het federaal parket financiële fraude en witwassen van geld in het voetbalmilieu. Omdat makelaars constructies gebruiken om hier in België te ontsnappen aan belastingen op transferlonen en commissies. Anderzijds loopt er een onderzoek over matchfixing in de Jupiler Pro League. Het zou gaan om twee wedstrijden.