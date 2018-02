Van Doren 's werelds beste hockeyspeler

Arthur Van Doren is op de Hockey Star Awards in Berlijn verkozen tot beste hockeyspeler van 2017. Hij haalde het van de Duitser Mats Grambusch en de Argentijn Gonzalo Peillat. Vincent Vanasch werd gekroond tot beste doelman ter wereld. Hij liet de Ier David Harte en de Argentijn Juan Vivaldi achter zich.

Van Doren won afgelopen zomer met de Red Lions zilver op het EK in Nederland. Daar werd hij uitgeroepen tot beste speler van het tornooi. Eind november kreeg Van Doren voor de derde keer de Gouden Stick als Belgische beste hockeyspeler. De 23-jarige Van Doren volgt John-John Dohmen op de erelijst van de Hockey Star Awards op.

Vincent Vanasch mag zich dan weer 's werelds beste doelman noemen. Hij werd boven de Ier David Harte en de Argentijn Juan Vivaldi gekozen. De 30-jarige Vanasch was ook vorig jaar genomineerd, maar moest de trofee toen aan Harte laten.

Dubbele prijs

Van Doren viel twee keer in de prijzen op het gala van de Internationale hockeyfederatie. Net als vorig jaar werd de Antwerpenaar ook tot Belofte van het Jaar verkozen. In die categorie had hij deze keer de concurrentie van Victor Wegnez en van de Duitser Timm Herzbruch.

Het is de eerste keer dat de Belofte van het Jaar ook de trofee voor beste Speler van het Jaar wegkaapt. De Nieuw-Zeelander Shane McLeod, bondscoach van de Red Lions, werd tot beste trainer verkozen. Die prijs moest hij wel delen met de Argentijn Max Caldas, coach van het Nederlandse mannenteam. Aisling D'Hooghe behoorde bij de drie genomineerden om Doelvrouw van het Jaar te worden, maar redde het niet.