Van der Poel wint EK veldrijden

Mathieu van der Poel heeft in het Nederlandse Rosmalen de Europese titel in het veldrijden veroverd. De 23-jarige Nederlander, die vorig jaar ook al de beste was op het EK, had aan de meet ruime voorsprong op Wout van Aert. Laurens Sweeck vervolledigde het podium.

Van Aert trok als eerste op avontuur, maar al snel nam van der Poel over. De Nederlander gaf geen krimp en zette de achtervolgers op steeds meer achterstand. Van der Poel kwam niet meer in de problemen, en reed met ruime voorsprong over de meet. Van Aert strandde als tweede op veertien seconden, enkele tellen voor Sweeck die het brons pakte.

Van der Poel volgt zichzelf op de erelijst op. In 2016 moest hij tevreden zijn met zilver, achter Toon Aerts. Van Aert verscheen vorig jaar niet aan de start. De wereldkampioen pakte in 2016 brons, het jaar voordien zilver.