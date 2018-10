Van der Poel wint 1ste cross van seizoen

De Nederlander Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft in Meulebeke de Berencross op zijn naam geschreven. Wout van Aert, die gisteren bekendmaakte voortaan voor Cibel-Cebon Offroad Team te rijden, moest genoegen nemen met de tweede stek. Het was voor Van der Poel zijn eerste veldrit van het nieuwe seizoen.

Michael Vanthourenhout was het beste weg en trok als eerste het veld in. Zijn koppositie werd net voor het ingaan van de tweede ronde overgenomen door Eli Iserbyt. Achter hem volgden zeventien renners. Deze zeer omvangrijke kopgroep spatte al snel uit elkaar waardoor we nog slechts vijf man over hielden. Dat waren Wout van Aert, Quinten Hermans, Tim Merlier, Eli Iserbyt en Mathieu van der Poel. Voor Tim Merlier ging het allemaal te snel zodat nog slechts vier leiders de derde ronde introkken. Merlier van zijn kant werd opgeslokt door een zeer omvangrijke achtervolgende groep met onder andere Tom Meeusen en Daan Soete.

In de zandbak versnelde Mathieu van der Poel. Hij sloeg meteen een kloof. Wout van Aert trachtte naar de Nederlander toe te rijden maar slaagde daar niet in. Beetje per beetje reed de Europese kampioen immers weg van zijn opponenten. Mathieu van der Poel zette de vierde ronde in met een voorsprong van 7 seconden op het trio Van Aert-Merlier-Iserbyt. De wereldkampioen kreeg echter weinig steun van dat tweetal. Halfcross was de voorsprong van Mathieu van der Poel opgeklommen naar 10 seconden. Uiteindelijk besloot Quinten Hermans dan toch eens op kop van de achtervolgende groep te komen.

Mathieu van der Poel bleef in zijn eerste cross van het seizoen imponeren zodat enkel de strijd voor de twee resterende podiumplaatsen nog spannend was. Nog voor het ingaan van de voorlaatste ronde moest Eli Iserbyt afhaken zodat enkel nog Wout van Aert en Quinten Hermans strijd leverden voor de dichtste ereplaats. Mathieu Van der Poel kliefde nog eens door de zandbak en pakte daar extra seconden omdat zowel Van Aert en Hermans op die plaats van de fiets moesten. De wereldkampioen ontdeed zich in de slotronde van Hermans en trok zo op weg naar de dichtste ereplaats. Net als in 2017 ging de eindzege in de Berencross dus naar Mathieu Van der Poel.