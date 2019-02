Van der Poel verliest leiderstrui na zege Van der Kooij

Bas van der Kooij heeft de tweede etappe in de ronde van Antalya gewonnen. De Nederlander neemt de leiderstrui over van Mathieu Van der Poel, die gisteren al won, maar vandaag in dienst reed van ploegmaat Roy Jans.

Van der Kooij moest na de finish even wachten om zijn zege te vieren, want de Nederlander kwam zij aan zij met Roy Jans over de streep. Uiteindelijk wees de fotofinish uit dat Van der Kooij nog net iets sneller was dan Jans.

Van der Poel

Onze landgenoot Roy Jans kon dus net niet winnen in Antalya. De sprinter van Corendon-Circus kreeg nochtans de steun van Van der Poel, die door zijn knechtenrol de leiderstrui verliest.

De wereldkampioen veldrijden deed heel wat kopwerk in het peloton. Hij zorgde er bijna eigenhandig voor dat de vluchters werden ingelopen.

Van der Kooij komt aan de leiding in het algemeen klassement, hij werd gisteren ook al derde.