Van der Poel pakt eerste Europese titel mountainbike

Supertalent Mathieu Van der Poel blijft winnen. Niet op de weg, niet in het veldrijden, maar wel in het mountainbike kroonde de Nederlander zich voor het eerst tot Europees kampioen. Zelfs een vroege val kon hem niet van de winst houden.

De wedstrijd werd gereden in Brno in Tsjechië. Een land dat hem goed ligt, want de 24-jarige Van der Poel won eind mei in Nove Mesto, ook Tsjechië, voor de eerste keer een Wereldbekermanche in het mountainbike.

De start van het Nederlandse supertalent was niet geweldig. Een val vroeg in de koers leek even roet in het eten te gooien, maar Van der Poel stond op en reed iedereen vervolgens in de vernieling. Als kers op de taart kwam hij met een wheelie over de streep.