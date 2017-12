Van der Poel pakt 20ste seizoenszege

Mathieu Van der Poel heeft zijn twintigste zege van het seizoen geboekt. De Europese en Nederlandse kampioen was donderdag de sterkste in Loenhout. Voor Van der Poel is het zijn eerste overwinning in die Kempische gemeente.

Ondanks een stevige start van Wout van Aert bleven heel wat renners bij mekaar. Pas halfweg cross maakte Mathieu Van der Poel het verschil met een splijtende demarrage. De Europese kampioen had al snel een kloof van tien seconden en reed zo solo naar de overwinning.

In de achtergrond liet wereldkampioen Wout van Aert Toon Aerts achter. Van Aert eindigde uiteindelijk op 33 seconden van Van der Poel. Aerts vervolledigde het podium op 59 seconden van de winnaar.

Morgen trekt het veldritpeloton naar Bredene voor de vierde manche in de Brico Cross. Die kan u live volgen op VTM vanaf 13u35.