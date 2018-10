Van der Poel opnieuw sneller dan Van Aert

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft in Ronse de GP Mario De Clercq op zijn naam geschreven. De Nederlander bleef, net als gisteren in Meulebeke, Wout van Aert (Cibel-Cebon) voor.

Van der Poel maakte een drietal ronden van het einde het verschil, toen de Nederlander met een versnelling de achtervolgers kansloos liet. Hij verzwakte niet en stelde de eindzege veilig.

Van Aert leek met Michael Vanthourenhout (Marlux-Bingoal) te gaan spurten voor de tweede plek, maar die laatste deed hoegenaamd geen moeite en gunde de wereldkampioen het zilver. Van der Poel was zaterdag al succesvol in zijn seizoensopener in Meulebeke.

De volgende Brico Cross staat volgende zaterdag in Lokeren op de planning.