Van der Poel geeft iedereen het nakijken in Brabantse Pijl

Mathieu van der Poel heeft de 59e editie van de Brabantse Pijl gewonnen. Na iets minder dan 200 kilometer was de Nederlander de snelste in een groepje van vier. De Fransman Julian Alaphilippe werd tweede, voor Tim Wellens en de Australiër Michael Matthews.

"Ik begon de sprint op kop. Dat lijkt voor velen raar, maar ik weet van mezelf dat ik snel ben na een zware koers", verklaarde de Nederlandse kampioen. "Een paar keer al kon ik mijn eigen sprint niet rijden omdat ik te lang bleef zitten. Dat wou ik nu voorkomen. Bovendien was ik vrij zeker van mijn stuk."

Op 56 kilometer van de aankomst testte van der Poel een eerste keer de benen. Even later kwam de juiste ontsnapping dan toch tot stand. Julian Alaphilippe trok stevig door, enkel de topfavorieten konden nog volgen: Wellens, van der Poel, Matthews en Impey. Nadien waren er nog enkele kleine prikjes, maar niet voldoende om een sprint te vermijden.

Amstel Gold Race

Voor van der Poel is het z'n zestiende zege op de weg. Eerder dit voorjaar wist hij ook al Dwars door Vlaanderen op zijn naam te schrijven. Na de zege in de Brabantse Pijl is de Nederlandse kampioen nu echt wel de topfavoriet voor de Amstel Gold Race.

"Het is niet omdat je de Brabantse Pijl wint, dat je de Gold Race ook gaat winnen. De conditie is wel goed en ik kijk er zeker naar uit. Ik heb wel wat last aan de luchtwegen, maar dat zal me niet in de weg staan om zondag opnieuw voor het hoogst haalbare te gaan."