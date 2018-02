Van der Poel eindwinnaar Superprestige

Mathieu van der Poel (Corendon-Circus) heeft zondag in Hoogstraten de zevende en voorlaatste manche van de Superprestige op zijn naam gezet. De Nederlander verzekert zich zo van de eindzege in de Superprestige.

Een dag na zijn overwinning in de Krawatencross in Lille soleerde Van der Poel naar zijn 28e zege van het seizoen. Laurens Sweeck (ERA-Circus) en zijn broer David van der Poel (Corendon-Circus) mochten mee op het podium.

Van der Poel duwde in de vierde ronde het gaspedaal in. De Europese kampioen kreeg Wout Van Aert (Crelan-Charles) mee, maar schudde zijn concurrent ook meteen af en rondde zijn solo makkelijk af. Sweeck glipte weg uit de achtervolgende groep en werd zo tweede tussen de broers van der Poel. Wereldkampioen Van Aert werd zesde.

Eindlaureaat

In de stand van de Superprestige neemt Mathieu van der Poel de leidersplaats over van Van Aert. Omdat de wereldkampioen na Hoogstraten een punt achter zijn veldritseizoen zet, mag van der Poel zich de eindlaureaat van de Superprestige noemen. Van der Poel verzekerde zich eerder al van de eindzege in de Wereldbeker en de DVV Trofee.