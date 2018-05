Van der Poel derde ondanks breukje

In de tweede manche van de Wereldbeker mountainbike eindigde Mathieu Van der Poel op een derde plek. Een knappe prestatie voor de Nederlander, die startte met een breukje in de hand. De zege in het Duitse Albstadt ging naar wereldkampioen Nino Schürter.

Van der Poel vertrok vanop de eerste rij in Duitsland na zijn overwinning in de voorafgaande Short Track. Hij kon dus dromen van een mooie prestatie. In ronde vier scheurde de Zwitser Schürter zich los van de groep en stormde naar de zege. De Fransman Tempier moest vrede nemen met de tweede plaats. Van der Poel eindigde op een verdienstelijke derde stek.

foto Twitter @mathieuvdpoel