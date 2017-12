Van der Poel blijft zeker in het veld tot 2020

Veldrijder Mathieu Van der Poel rijdt vanaf 1 januari 2018 onder de naam Corendon-Circus. Daarmee maakt de Europees kampioen veldrijden goksite Circus bekend als zijn nieuwe sponsor bekend. Het Nederlands supertalent tekent ook bij tot 2020.

Circus volgt Corendon op als sponsor en engageert zich voor drie jaar in de ploeg van Van der Poel. Met zijn contractverlenging weerstaat de Nederlander - voorlopig althans - aan de lokroep van grote ploegen als Quick Step en Sky en en zet hij alles op alles in het mountainbiken.

Een volledige overstap naar de weg is dus nog niet aan de orde. "Tot Tokio 2020 blijft de focus op het off-road gebeuren: cross en mountainbike", vertelt Van der Poel. Tokio 2020 wordt naast het veldrijden het grote doel van Van der Poel, nadat hij door een knieblessure Rio 2016 miste.

Mathieu Van der Poel krijgt ook een nieuwe stalen ros tussen de benen. Voortaan rijdt de Europees kampioen op het merk Canyon, dat ook al veel ervaring heeft in het mountainbiken.

⚡️Newsflash 1 - This will be our new bike from the 1st of January! #canyon pic.twitter.com/edVx9q3vGm