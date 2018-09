Er hing geen vuiltje aan de lucht voor Wout van Aert. In de eerste cross van het seizoen, de BRICO-cross op en rond de Muur van Geraardsbergen, was de wereldkampioen op weg naar zijn eerste zege. Totdat zijn versnellingsapparaat sneuvelde na een valpartij. Lars van der Haar profiteerde optimaal en sleepte, ook in afwezigheid van Mathieu van der Poel, de eerste zege in de wacht.