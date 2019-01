Van Damme: “Dit is waanzin”

De euforie was na afloop enorm bij KV Mechelen. In het jaar waarin de promotie naar de Jupiler Pro League moet gerealiseerd worden, speelt de tweedeklasser zowaar de finale van de Croky Cup.

“Dit is waanzin, vertelt middenvelder Joachim Van Damme. “We hebben er hard voor moeten knokken met drie wedstrijden op een week en we hebben het gehaald. Er is veel over ons gekomen. Iedereen probeerde ons te destabiliseren, maar het is knap hoe we overeind zijn gebleven.”

Man van de Match

De 35-jarige Igor De Camargo werd dankzij zijn openingsdoelpunt uitgeroepen tot Man van de Match. Op zijn “ouwe dag” wil hij voor het eerst die Beker van België winnen.

“Ik heb deze trofee nog niet gewonnen in België en krijg nu nog een kans”, stelt De Camargo. “We moeten dit vieren met de hele ploeg. We hebben gevochten tot het einde. Enkel jammer van dat tegendoelpunt. Maar het collectief heeft getoond dat we beter waren en deze finale verdienden.”