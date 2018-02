Van Avermaet treft raak in Oman

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet heeft zijn eerste zege van het seizoen te pakken. In de derde etappe van de Ronde van Oman was hij de sterkste in een sprint bergop. Van Avermaet haalde het voor de Portugees Rui Costa en de Kazach Lutsenko. "Leuk om aan het voorjaar te beginnen met al een zege op zak", reageert hij bij VTM NIEUWS.

Van Avermaet was woensdag al dicht bij zijn eerste zege van het seizoen, maar toen werd hij gevloerd door Nathan Haas. Donderdag was het wel raak. “Ik was er al kort bij, dus ik wist dat vandaag een uitgelezen kans zou zijn. Het is altijd leuk om te winnen. Zeker voor de ploeg, omdat zij elke dag voor mij werken.”