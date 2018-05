Van Avermaet pakt eindzege in Yorkshire

Olympisch kampioen Greg Van Avermaet (BMC) heeft de Britse Ronde van Yorkshire op zijn naam geschreven. Hij duwde op de lastige slotdag de Deense leider Magnus Cort Nielsen van zijn troon. Serge Pauwels is derde in de eindstand. De Fransman Stéphane Rossetto (Cofidis) won de slotrit na een monstervlucht.

Stéphane Rossetto koos al vroeg in de rit voor de lange aanval. Aanvankelijk kreeg hij de Brit Max Stedman mee, maar die moest afhaken, waarop Rossetto met een grote versnelling zijn weg alleen verderzette. Hij kwam solo binnen en won op zo de slotrit.

Rossetto speelde geen rol voor de eindzege, waarvoor de strijd in de laatste 25 kilometers losbarstte. Op de laatste officiële helling moest leider Magnus Cort Nielsen afhaken in het erg uitgedunde peloton, waarna BMC in dienst van Greg Van Avermaet daarin het tempo ging opvoeren en de Deen van Astana zo uitschakelde voor eindwinst.

In de eindstand heeft Van Avermaet negen seconden voorsprong op zijn dichtste achtervolger, de Spanjaard Eduard Prades, en veertien seconden op titelverdediger Serge Pauwels. Voor de olympische kampioen is het de tweede individuele zege van het seizoen. Eerder dit jaar won hij een etappe in de Ronde van Oman en twee ploegentijdritten met BMC.